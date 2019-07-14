الأمن الإسباني يوقف شخصا من أصل مغربي بتهمة “الدعاية للإرهاب”

أوقفت الشرطة الإسبانية، أمس السبت، رجلا من أصل مغربي في مدينة بنبلونة شمال غرب البلاد، للاشتباه في ممارسته “الدعاية للإرهاب”.

وأظهر مقطع فيديو نشره الأمن الإسباني (la Guardia civil) على “تويتر” توقيف المشتبه به في وضح النهار، بمشاركة عدد كبير من القوات المدججة بالأسلحة.

وأرفق الفيديو بنص جاء فيه: “تهانينا لعناصر حرسنا المدني بعد إيقافهم في مدينة بنبلونة لشخص ارتكب مرات عديدة جرائم متعلقة بالإرهاب”.

يذكر أن المشتبه به أوقف سنة 2016 وقضى فترة في السجن على خلفية تهم مرتبطة بـ “نشاطات إرهابية”.

المصدر: وكالات