التلفزيون السوري: خمسة شهداء وعشرات الجرحى جراء اعتداء التنظيمات الارهابية على حيي حلب الجديدة ومنيان بالقذائف الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2019 - 19:33

التلفزيون السوري: خمسة شهداء وعشرات الجرحى جراء اعتداء التنظيمات الارهابية على حيي حلب الجديدة ومنيان بالقذائف الصاروخية

منذ 1 ساعة 14 July، 2019
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