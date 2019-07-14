هجوم فلسطيني جديد على إدارة ترامب و”فريقه المتصهين”

ندد بيان للخارجية الفلسطينية بتصريحات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، التي قال فيها إن صفقة القرن لا تتضمن حل الدولتين وقضايا المستوطنات واللاجئين والقدس.

وجاء في البيان الفلسطيني الصادر اليوم أن “إدارة الرئيس ترامب وفريقه المتصهين تواصل وبطريقة ممنهجة ومقصودة تكرار مواقفهم وتصريحاتهم ومقولاتهم المعادية للشعب الفلسطيني والتي تجحف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة”.

وشدد البيان على أن تصريحات غرينبلات هي “محاولة لخلق رأي عام عالمي ونقاشات وجدل إقليمي ومحلي حولها، بصفتها خطابا سياسيا جديدا يعتمد على مرجعيات جديدة ومختلفة كليا، إن لم تكن متناقضة تماما مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”.

ونددت الخارجية بـ “قلب غرينبلات للحقائق بحجة الواقعية وإسقاطه صفة الاحتلال عن إسرائيل، وترويجه لمفاهيم جديدة لطالما رغبت إسرائيل في فرضها على السياق الدولي للأحداث وللتاريخ، في تناقض واضح مع القانون الدولي ومرتكزاته من قرارات أممية”.

واتهم البيان “الطغمة الأمريكية بتنفيذ مخططات الاحتلال واليمين الحاكم في إسرائيل”، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا “مجرد أبواق دعاية لمصالح إسرائيل”.

يذكر أن جيسون غرينبلات كان قد قال في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تهدف إلى إنهاء وجود حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، كما أكد أنه لا يمكن إعطاء أي ضمانات للفلسطينيين في الوقت الحالي.

المصدر: وكالات