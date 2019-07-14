الرئيس روحاني: لدي ثقة كاملة أنهم سيفشلون في ضغوطهم على ايران رغم أن هذه الضغوط كبيرة وشديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2019 - 19:33

الرئيس روحاني: لدي ثقة كاملة أنهم سيفشلون في ضغوطهم على ايران رغم أن هذه الضغوط كبيرة وشديدة

منذ 2 ساعة 14 July، 2019
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