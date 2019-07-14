ضبط عصابة حاولت بيع أرض مصرية تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عصابة نصب حاولت بيع قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة، تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه.

وضبطت السلطات المختصة موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسؤولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقاري، تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز، مقابل مبالغ مالية كرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون لمعرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، ويقوم بتأكيد قانونيتها لهم على خلاف الحقيقة.

وبتفتيش المتهمين، تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر: وكالات