ضبط عصابة حاولت بيع أرض مصرية تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عصابة نصب حاولت بيع قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة، تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه.
وضبطت السلطات المختصة موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسؤولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقاري، تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز، مقابل مبالغ مالية كرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون لمعرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، ويقوم بتأكيد قانونيتها لهم على خلاف الحقيقة.
وبتفتيش المتهمين، تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: وكالات