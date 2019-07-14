أعمال شغب وسط باريس بالتزامن مع إحياء ذكرى “الباستيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2019 - 19:33

أعمال شغب وسط باريس بالتزامن مع إحياء ذكرى “الباستيل”

منذ 2 ساعة 14 July، 2019
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أخبار دولية - فرنسا

شهدت شوارع باريس، اليوم الأحد، أحداث شغب، رغم الإجراءات الأمنية المشددة بمناسبة إحياء ذكرى اقتحام سجن الباستيل سنة 1789.

وهتف المحتجون ورفعوا شعارات “السترات الصفراء” وكسروا الحواجز التي وضعتها الشرطة بالقرب من ساحة الإليزيه، ما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وشددت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، إجراءاتها الأمنية، كما قامت بتفتيش حقائب الراغبين في مشاهدة العرض العسكري بمناسبة احتفالات ذكرى “الباستيل”.

وتشهد باريس مظاهرات أسبوعية، منذ نوفمبر العام الماضي، تنظمها حركة “السترات الصفراء”، احتجاجا على سياسة الحكومة الفرنسية، وبدأت هذه المظاهرات تفقد زخمها في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: وكالات

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