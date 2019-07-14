الصين تحتجز كنديا جديدا في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين

أعلنت حكومة كندا عن احتجاز الصين أحد رعاياها، وذلك على خلفية التوتر الدبلوماسي المستمر بين الدولتين منذ أواخر العام الماضي.

وأكدت وزارة خارجية كندا، أمس السبت، أن مواطنا لها احتجز في مدينة يانتاي الصينية، دون الكشف عن هويته وملابسات اعتقاله.

وجاء هذا الإعلان بعد احتجاز الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري 16 مواطنا أجنبيا، وهم مدرسون وطلبة، وثلاثة صينيين في مدينة شوزهو التي تبعد 600 كلم عن يانتاي، لكن الخارجية الكندية لم تعلق على ما إذا كانت هناك أي صلة بين المسألتين. فيما أكدت سفارة لندن لدى بكين وجود أربعة بريطانيين بين المعتقلين في شوزهو.

وتعود جذور الخلاف الدبلوماسي بين بكين وأوتاوا إلى احتجاز السلطات الكندية، في ديسمبر الماضي، المديرة المالية وابنة مؤسس شركة “هواوي” الصينية العملاقة، منغ وانزو، بموجب مذكرة اعتقال أمريكية، وهي لا تزال تحت الإقامة الجبرية في منزلها بمدينة فانكوفر.

وبعد وقت قصير من ذلك، اعتقلت السلطات الصينية كنديين بتهمة التجسس، كما أصدرت محكمة صينية حكما بالإعدام بحق اثنين آخرين بتهمة تهريب المخدرات.

المصدر: وكالات