طوني فرنجيه من إهدن: أزمة النفايات في الشمال مفتعلة

شدد النائب طوني فرنجيه، في مؤتمر صحافي اليوم من إهدن، على أن “أزمة النفايات في الشمال مفتعلة، وهناك استهداف لهذه المناطق بالسياسة عبر الملف البيئي”، وطالب وزارة البيئة بأن “تكف يدها عن ملف أزمة النفايات في الشمال لأنها ساهمت بتفاقمها ومضاعفتها”، وقال: “لن نسكت عن المس بالأمن الصحي للناس، وسنتصدى تحت سقف القانون لكل من ينوي التطاول على أي حريص على أمن الناس وبخاصة رؤساء البلديات”.

ودعا إلى “التعاون لإيجاد الحلول البيئية وإلى إعلان حال طوارىء بيئية”، وطالب كل الأطراف ب”تحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الأزمة الملحة”.

شارك في المؤتمر الصحافي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والنائب اسطفان الدويهي ورئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير ورئيس بلدية زغرتا اهدن انطونيو فرنجيه، وحضره الوزير السابق يوسف سعادة واعضاء من المجلس البلدي،

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام