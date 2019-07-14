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July 14 2019 - 16:39

مخاوف من فيضانات في ولاية لويزيانا الأميركية جراء العاصفة باري

منذ 43 mins 14 July، 2019
الفيضانات في لويزيانا ادت الى مقتل ستة اشخاص بينما تم اجلاء الآلاف الى ملاجئ بعد فيضان الانهار في جنوب هذه الولاية الاميركية
الفيضانات في لويزيانا ادت الى مقتل ستة اشخاص بينما تم اجلاء الآلاف الى ملاجئ بعد فيضان الانهار في جنوب هذه الولاية الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

تخشى ولاية لويزيانا الأميركية التي اجتاحتها العاصفة الاستوائية باري. وقوع فيضانات الأحد حتى لو تبدو في الوقت الحاضر محدودة في بعض المناطق. كما تتخوف من زوابع.

والعاصفة باري التي تحولت لوقت قصير إلى إعصار هي الأولى في موسم العواصف في منطقة المحيط الأطلسي الذي يمتد من حزيران/يونيو إلى تشرين الثاني/نوفمبر. وقبل أن تلامس البر ظهر السبت. تراجعت قوة باري من جديد إلى عاصفة وتابعت تقدمها البطيء في ولاية لويزيانا حيث أعلنت حال الطوارئ.

وألغيت جميع الرحلات الجوية من وإلى نيو أورلينز. المدينة الكبرى في جنوب الولايات المتحدة. وأجلي عشرات الآلاف من الولاية فيما انقطع التيار الكهربائي عن الملايين في لويزيانا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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