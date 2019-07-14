الاتحاد الأوروبي يدعو موسكو إلى اتخاذ إجراءات “فورية” للحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2019 - 16:39

الاتحاد الأوروبي يدعو موسكو إلى اتخاذ إجراءات “فورية” للحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية

منذ 55 mins 14 July، 2019
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

دعا الاتحاد الأوروبي الأحد روسيا إلى اتخاذ إجراءات “فورية” لضمان احترام معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي أقرت موسكو رسميا مطلع تموز/يوليو تعليق مشاركتها بها.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان “إننا قلقون جدا من التطورات المرتبطة بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي يمكن أن ينتهي تطبيقها في 2 آب/أغسطس 2019”.

وأبرمت هذه المعاهدة خلال الحرب الباردة. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحابه منها في شباط/فبراير. فردت موسكو بتعليق مشاركتها بها. ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق المعاهدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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