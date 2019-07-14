الأمن الجنائي في حمص يضبط كميات من الأسلحة والذخائر بريف المحافظة

ضبطت دورية من فرع الأمن الجنائي بحمص أسلحة وذخائر وسيارات من دون لوحات في منزل بإحدى قرى المحافظة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حمص في تصريح لوكالة “سانا”، أنه “بناء على معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول وجود عدة سيارات من دون لوحات وأسلحة وذخائر في منزل بإحدى قرى محافظة حمص ومن خلال التحري والمتابعة داهمت دورية من الفرع المنزل وعثرت فيه على أسلحة وذخائر حربية وثلاث سيارات”.

وبين المصدر أن المضبوطات هي “أسلحة متنوعة وتشمل بنادق حربية وبندقية سنوبال وقواذف (أر. بي. جي) وسبطانة رشاش وبنادق صيد أتوماتيكية ومسدسات حربية وصناديق تحتوي على قنابل مع صواعق وطلقات رشاش (بي كي سي) وذخائر متنوعة”.

وأضاف المصدر أن السيارات المضبوطة من نوع جيب تويوتا وكيليسا و”إم دبل يو” وهي معطلة دون لوحات كما عثر في المكان على 17 لوحة لسيارات خاصة.

وأكد المصدر أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في هذه القضية لتقديمهم إلى القضاء المختص.

المصدر: وكالة سانا