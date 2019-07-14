النظام البحريني يمنع المواطنين من الصلاة في مواقع المساجد الذي هدمها

أجبر النظام البحريني عدداً من المواطنين على توقيع تعهدات في أحد مراكز وزارة الداخلية بعدم الصلاة في مواقع المساجد الذي هدمها.

ووجه النظام تهديدات اليوم الأحد 14 يوليو حزيران 2019 لعدد من المواطنين بعد استدعائهم لمركز شرطة النبيه صالح التابع لوزارة الداخلية البحرينية بعدم الصلاة في مواقع المساجد المهدمة او اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم في حال ذهبوا للصلاة في تلك المساجد.

ويُعتقد أن إجبار عدد من المواطنين على توقيع التعهد جاء بسبب صلاة المواطنين في مواقع المساجد المهدمة وهو ما أصبح يشكل إزعاجاً للنظام الذي يسعى لإخفاء كل الجرائم والظلامات بالقوة والقمع حتى ولو كان صلاة في مسجد أو بكاءً على شهيد او تضامناً مع أبٍ معتقل أو أم سجينة.

ويسعى النظام البحريني بهذه الخطوة لمنع المطالبة ببناء المساجد المهدمة المتبقية الذي هدمها النظام البحريني في العام 2011 ولازال أكثر من 10 مساجد مهدمة حتى الآن.

المصدر: مواقع بحرينية