اللواء موسوي:إيران لن تكون البادئة بأي حرب إلا أنها لا تعتمد الدفاع فقط بل ستدافع عن نفسها عند تعرضها لاي هجوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2019 - 13:24
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الانتصار النهائي هو حليف الشعب الإيراني في المواجهة مع أميركا
الشيخ روحاني: لو فرضت اجراءات الحظر الأميركية على أي شعب آخر لانهار بسببها وواشنطن فشلت في كل محاولاتها للمساس بنا
وزير الخارجية البريطاني خلال اتصال بنظيره الإيراني: سنسهل تسليم ناقلة النفط إذا تلقينا ضمانات بعدم ارسالها الى سوريا
الوزير محمد جواد ظريف خلال الاتصال: إيران لديها الحق في تصدير نفطها وستواصل تصديره في كل الظروف
الخارجية الايرانية: ليس لنا أي مفاوضات مع المسؤولين الأميركيين في أي مستوى كان
رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يبدأ جولة على قرى وبلدات أقضية مرجعيون، حاصبيا، بنت جبيل، صور والنبطية
السفير الفلسطيني يدعو خلال اتصاله بمسؤولين لبنانيين لإستثناء الفلسطينيين من الاجراءات القانونية التي تتخذها وزارة العمل
حركة الجهاد الإسلامي: نناشد المسؤولين اللبنانيين الضغط على وزارة العمل للتراجع عن قراراتها بحق العمال الفلسطينيين
اندلاع حريق كبير عند جسر نهر أبو علي في طرابلس ما أدى لإحتراق عدد كبير من المحلات والبسطات
التيار البحري يجرف رجلاً و3 أطفال من التابعية السورية كانوا يحاولون السباحة على شاطئ منطقة السعديات الصخري
مصادر يمنية: عملية هجومية واسعة على عدد من مواقع مرتزقة العدوان في صبرين والخليفين بخب والشغف في الجوف
وكالة الأناضول: طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة " اس 400" تصل قاعدة مرتد في أنقرة
بلومبرغ: واشنطن تخطط لفرض عقوبات على تركيا جراء صفقة شراء منظومة "إس- 400" الروسية للدفاع الجوي
انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 40 ألف شخص في أجزاء من منطقة مانهاتن وسط مدينة نيويورك الأميركية
اللواء موسوي:إيران لن تكون البادئة بأي حرب إلا أنها لا تعتمد الدفاع فقط بل ستدافع عن نفسها عند تعرضها لاي هجوم
منذ 34 mins
14 July، 2019
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