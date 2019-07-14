اللواء موسوي:إيران لن تكون البادئة بأي حرب إلا أنها لا تعتمد الدفاع فقط بل ستدافع عن نفسها عند تعرضها لاي هجوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2019 - 13:24

اللواء موسوي:إيران لن تكون البادئة بأي حرب إلا أنها لا تعتمد الدفاع فقط بل ستدافع عن نفسها عند تعرضها لاي هجوم

منذ 34 mins 14 July، 2019
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