القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي: الظروف التي تسود العالم والمنطقة في الآونة الاخيرة تستوجب التأهب والاستعداد أكثر من السابق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2019 - 13:24

القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي: الظروف التي تسود العالم والمنطقة في الآونة الاخيرة تستوجب التأهب والاستعداد أكثر من السابق

منذ 42 mins 14 July، 2019
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