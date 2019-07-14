الرئيس روحاني: اميركا فشلت في كل محاولاتها ضد ايران

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان اميركا فشلت في كل محاولاتها الرامية للمساس بايران، مشددا على ان الانتصار النهائي هو حليف الشعب الايراني العظيم في المواجهة مع اميركا.

وفي كلمته صباح اليوم الاحد خلال حشد جماهيري غفير في مدينة شيروان بمحافظة خراسان الشمالية، قال الرئيس روحاني، انه ومنذ 14 شهرا تفرض اكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم اقسى اجراءات الحظر ضد الشعب الايراني، اجراءات حظر لو كانت قد فرضت على اي شعب اخر لانهار من جرائها الا ان الشعب الايراني الباسل والفطن والمقاوم قد قاوم على مدى هذه الفترة بكل قوة امامهم وفشلت كل محاولات الاميركيين سواء الاجتماعية او السياسية او القانونية .

واضاف، لقد ثبت في مختلف الاجتماعات ومنها في منظمة الامم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان اي دولة لم تعر الاهتمام لادعائهم وفي اجتماع مجلس الحكام دعم الجميع الشعب الايراني ما عدا اميركا ودولة او دولتين اخريين وهو ما يعني انتصار ونجاح الشعب والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع الرئيس روحاني، لقد قدمنا شكوى ضد اميركا لدى محكمة العدل الدولية (في لاهاي) التي ادانت اميركا في مرحلة اولى كما ادينت اميركا لدى الراي العام الاميركي وفي منطقتنا ايضا منيت اميركا بالهزيمة في افغانستان والعراق وسوريا واخيرا في اليمن.

واكد الرئيس الايراني، انه لو ادعى احد بان ارادة الشعب الايراني قد تزلزلت في ظل هذه الضغوط ، انما يقول كلاما خاطئا وكاذبا، واضاف، ان لنا اليوم في البلاد مشاكل ونعيش ظروفا صعبة للغاية لكننا نضع ايدينا بايدي البعض ونقف الى جانب بعضا البعض وسنتجاوز المشاكل.

ولفت الرئيس روحاني أن حجم الديون الخارجية انخفض 25 بالمئة الى 9.5 مليار دولار هبوطا من 12.4 مليار دولار المسجلة قبل اكثر من عامين.

واوضح أن انخفاض الديون الخارجية يعكس أنه وبالرغم من المصاعب والضغوطت الاميركية، لم نطلب مساعدة الاجانب والصناديق الدولية واعتمدنا على انفسنا ووفرنا النفقات وسددنا جزءا من الديون.

وأضاف أنه على مدى عام وبالرغم من العقبات، ازدادت الوظائف وانخفضت البطالة، لافتا الى هبوط نسبة البطالة الى 10.8 بالمئة عن 12.1 بالمئة المسجلة في السنة السابقة.

وبيّن أن تم تسجيل نمو بواقع 321 الف فرصة عمل في فصل الربيع 21 مارس/آذار حتى 21 يونيو/حزيران 2019) قياسا بالفترة المناظرة 2018.

وأشاد بدور المزارعين والصناعيين والعمال وأرباب العمل والنشطاء بتوفير فرص العمل واعمار ايران، مخاطبا أياهم انتم من حقق الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح.

ونوه الرئيس روحاني الى أنه سيفتتح مشاريع بـ 105 تريليون ريال خلال زيارته لمحافظة خراسان الشمالية ومنها المشروع الاقتصادي الصناعي العملاق في مدينة “جاجروم”.

وتابع أنه سيتم افتتاح مشاريع بـ 37 تريليون ريال بقطاع الكهرباء اليوم فضلا عن تدشين المرحلة الثانية من المحطة الكهروغازية في شيروان.

المصدر: وكالة فارس