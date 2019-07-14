الخارجية الايرانية: لا توجد مفاوضات مع اميركا على اي مستوى كان

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بانه ليس للجمهورية الاسلامية الايرانية اي مفاوضات مع المسؤولين الاميركيين في اي مستوى كان.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد فنّد موسوي مزاعم وجود رسالة اميركية الى روسيا للتفاوض مع ايران على مستوى وزراء الخارجية، وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا مفاوضات لها مع الاميركيين في اي مستوى كان.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قال في تصريح للصحفيين الخميس الماضي حول سؤال فيما ان كانت ايران قد منحت اميركا الضوء الاخضر للحضور في المفاوضات، ام لا قال، اننا لم نغادر طاولة المفاوضات ابدا ، وحتى اذار قبل عامين كانت اميركا تشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الا انهم هم الذي غادروا طاولة المفاوضات والان يدعون كاذبين للخداع بانهم مستعدون للمفاوضات.

واضاف، ان كانوا على استعداد للتفاوض فان التفاوض لا يتناسق مع الارهاب، ونحن لا نتفاوض مع من يمارسون الارهاب الاقتصادي ضد شعبنا وعليهم وقف ذلك.

المصدر: وكالة فارس