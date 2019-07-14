غرق 4 سوريين على شاطئ السعديات: وفاة طفلة وواحد في حالة حرجة واثنان مفقودان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن رجلا و3 أطفال من التابعية السورية، كانوا يحاولون السباحة على شاطى منطقة السعديات الصخري، فجرفهم التيار البحري، وقد لفظ البحر طفلة مع غريق آخر، ونقل الاثنان إلى مستشفيي سبلين والجية، حيث أفيد أن الطفلة وصلت متوفاة نتيجة ابتلاعها كميات كبيرة من المياه، فيما وصفت حالة الآخر بحرجة جدا، فيما يعمل عناصر وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني، على البحث عن الاثنين الآخرين.

والأربعة هم: ع. أ. ح. (29 عاما)، وابنه م. ع. ح. (7 سنوات) وابنته م. ع. ح. (11 سنة)، وم. ص. ز. (8 سنوات).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام