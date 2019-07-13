زعيم المعارضة التركية يرفض الضغوط الأمريكية بسبب صفقة “إس-400”

رفض زعيم حزب “الشعب الجمهوري”(وهو أبرز الأحزاب المعارضة في تركيا) كمال قليجدار أوغلو ممارسة مجلس الشيوخ الأمريكي الضغط على الرئيس دونالد ترامب لحمله على فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها منظومات “إس-400” الدفاعية الروسية.

ودعا أوغلو “أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى النظر أولا إلى طبيعة موقع تركيا الجيوسياسي”، واضاف “المنطقة التي تقع فيها تركيا هي منطقة استراتيجية، وتركيا موجودة داخل دائرة من النار، وهي مضطرة لضمان أمنها داخل وخارج الحدود، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد”.

وأوضح أوغلو أنه “من الطبيعي أن تبحث تركيا عن بدائل من أجل ضمان أمنها، إذا كانت الولايات المتحدة لم تلب طلبها لشراء منظومة باتريوت سابقا”، وشدد على أن “الضغوط التي يمارسها مجلس الشيوخ الأمريكي والمؤسسات السياسية الأخرى على رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، للضغط على تركيا، بسبب عقدها صفقة إس-400 مع روسيا، هي تصرفات غير صحيحة”.

واكد أوغلو ان “تركيا ستمضي في طريقها، وستضمن أمنها لأن هذا الأمر هو من حقوقها السيادية”.

المصدر: روسيا اليوم