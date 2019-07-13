عباس التقى الوفد الامني المصري

استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السبت الوفد الأمني المصري، برئاسة الوكيل أيمن بديع وأعضاء الوفد المصري.

وقالت مصادر فلسطينية إن “بديع نقل تحيات الرئيس السيسي والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية للرئيس عباس، وأطلعه على التحرك الذي تقوم به مصر حول الأوضاع والتطورات في الساحة العربية والفلسطينية بشكل خاص في ضوء التحديات والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية سواء ما يتعلق منها، وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص نتيجة إستمرار سياسة التوسع الإستيطاني وإستمرار الحفريات في القدس المحتلة وهدم ومصادرة منازل المواطنين، واستمرار المجابهات مع مسيرات العودة السلمية والجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة من أجل تثبيت تفاهمات التهدئة”.

وتابعت المصادر ان “بديع نقل للرئيس عباس التحركات والجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة من أجل المحافظة على إستقرار الأوضاع في المنطقة العربية عموماً وتجنيب العديد من الأقطار العربية أي توتر ينعكس سلباً على أمنها الوطني والقومي، مؤكداً على إستمرار جهود مصر على كافة الصعد الإقليمية والدولية من أجل إستئناف جهود عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية وفق حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة”.