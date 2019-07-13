اليمن: قتلى وجرحى في صفوف العدوان بالبيضاء وحيران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2019 - 20:38

اليمن: قتلى وجرحى في صفوف العدوان بالبيضاء وحيران

منذ 2 ساعة 13 July، 2019
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اليمن - عربي وإقليمي

قتل وجرح العديد من عناصر العدوان السعودي الاميركي على اليمن السبت في عمليات عسكرية متفرقة للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم في محافظتي البيضاء وحجة.

وأكد مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع المنافقين في جبهة قانية بالبيضاء أدت إلى قتل وجرح العديد من المنافقين واغتنام أسلحة متنوعة”، واشار إلى أن “العملية نفذ بعد ساعات من تنفيذ عملية عسكرية أخرى على مواقع عناصر القاعدة في نفس الجبهة”.

وأضاف المصدر أن “وحدة الدروع في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية محملة بالمنافقين بصاروخ موجه في جبهة حيران بحجة ومقتل وجرح من كان على متنها”، وتابع “قد نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليتين عسكريتين على مواقع المنافقين في مجازة الشرقية وقبالة منفذ علب في عسير”.

المصدر: موقع انصار الله

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