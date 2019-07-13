“منظمة التحرير” في لبنان: نستغرب الاجراءات بملاحقة العمال الفلسطينيين

أبدت قيادة فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان في بيان لها السبت “استغرابها للاجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية”.

واعتبر البيان أن “هذا التصرف الذي يقوم به موظفو وزارة العمل اللبنانية لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمى بصفقة القرن الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان ولا ينسجم أيضا مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين”.

ودعا البيان “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى التدخل الفوري لدى معالي وزير العمل كميل أبو سليمان لاستثناء الفلسطينيين الذين يعيشون قسرا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، في إطار توفير المناخات الإيجابية أمام مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية التي تستعد برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، للبدء بحوار جدي ومسؤول حول كل القضايا الحياتية والمعيشية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين”.

وعلى صعيد آخر، دانت قيادة الفصائل “العقوبات الأميركية الجديدة على لبنان”، وتوجهت “بالتحية لأركان الدولة اللبنانية وللشعب اللبناني الشقيق وللمقاومة الاسلامية وجميع القوى والأحزاب الوطنية في لبنان، بمناسبة الإنتصار الذي تحقق على العدوان الصهيوني في تموز العام 2006”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام