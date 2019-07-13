الشيخ عبد الرزاق: أن المقاومة تنتصر على جميع المشاريع الصهيونية الأمريكية

بارك رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق “للبنانيين خصوصا ولكل المسلمين والعرب وكل الشرفاء في العالم بذكرى انتصار حرب تموز”، وأكد أنه “انتصار لكل لبنان ولكل العرب والمسلمين”.

وقال الشيخ عبد الرزاق السبت “انتصارات المقاومة جاءت بعد جفاف طويل من النصر، جاءت بعد زمن طويل من الهزائم المتتالية، من نكبات ونكسات، حتى جاء اليوم، الذي أعلن فيه سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله، أن زمن الهزائم قد ولى وجاء زمن الانتصارات”.

ولفت الشيخ عبد الرزاق الى ان “من بعدها جاء انتصار 2017 على المشروع المصطنع والمستأجر من قبل الصهاينة والأمريكان وهو المشروع التكفيري الإرهابي والممول عربيا”، وأضاف “الصهاينة ومن خلفهم عجزوا من كسر المقاومة، فإذا بهم يصنعون مشروعا إرهابيا، ولكن الحقيقة واحدة، أن المقاومة تنتصر بعون من الله، على جميع المشاريع الصهيونية الأمريكية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام