حملة إزالة التعديات على الاملاك العامة والخاصة مستمرة في حارة حريك

قام جهاز الشرطة في بلدية حارة حريك نهار السبت 13 تموز 2019 وبمؤازرة من شرطة إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وعمال البلدية بإزالة المخالفات والتعديات عن الأرصفة والأملاك العامة و الخاصة ضمن نطاق بلدة حارة حريك.
وشملت الحملة الشوارع التالية : شارع المقاومه والتحرير، شارع عبد النور، شارع الرويس، جانب بولفار الشهيد عماد مغنية ، شارع سنتر صولي شارع اذاعه النور سابقا وشارع مستشفى بهمن . حيث جرت ازالة 45 عائقاً، 12 برميل، و10 احواض للزراعة.
لتكون مفرزة الشرطة في بلدية حارة حريك قد ازالت:
٢١٠ اوتاد حديدية من امام المحال التجارية
٥٠ لوحه اعلانيه متحركه
٥٥ حوض زراعي
٢٢ برميل
١٠ عائق حديد(stand)
٦ عربات لبيع الخضار
١٢ طاولو وكراسي
علما أن حملات قمع المخالفات وازاله التعديات من عوائق وخلافه ستستمر بشكل يومي وسيتم اجراء محاضر ضبط بالمخالفين.
المصدر: بريد الموقع