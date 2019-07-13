محمد عبد السلام: دول العدوان باتت بحاجة لمن ينقذها من الهلاك

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن “اليمن يتعرض لعدوان خارجي واضح يجرد المرتزقة من أي موقع قيادي يوهمون به أنفسهم”، وشدد على أن “دول العدوان باتت في حاجة لمن ينقذها من الهلاك”.

وقال عبد السلام السبت إن “ما يتعرض له اليمن من عدوان خارجي واضح في شخوصه الإقليمية والدولية يجرد المرتزقة من أي موقع قيادي يوهمون به أنفسهم”، واضاف “هم ليسوا إلا أدوات تُؤمَر ولا تَأمُر ومنتهى سذاجتهم أنهم يطالبون دول العدوان أن تزيد من مساندتهم وهي التي باتت في حاجة لمن يساندها وينقذها من مستنقع الموت والهلاك”.

المصدر: موقع انصار الله