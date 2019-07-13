بهرام قاسمي: الاولوية الايرانية هي ضبط النفس والصبر الاستراتيجي لمنع تصعيد التوترات

أكد السفير الايراني في باريس بهرام قاسمي ان “اولوية الجمهورية الاسلامية الايرانية هي ضبط النفس والصبر الاستراتيجي لمنع تصعيد التوترات مع الحفاظ على الجهوزية للدفاع امام اي اجراء غير مدروس قد يقوم به مثيرو الفوضى ومؤججو الحروب”.

وقال قاسمي “لاشك ان الشعور بالمسؤولية المترافق مع ايجاد الثقة المتبادلة وتفهم الظروف وكذلك دور مقاومة ايران امام سياسات التفرد الاميركية يجب ان تحظى بدعم متزايد من قبل سائر الدول”، واضاف ان “الورقة الرابحة الاهم لدى ايران اليوم هي استخدام الابواب الدبلوماسية المفتوحة والحوار والتعامل واستماع وجهات النظر وآراء جميع الاطراف التي تشعر بالقلق من اثارة الحروب وتصعيد التوتر”.

المصدر: وكالة انباء فارس