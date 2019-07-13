مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر هجوم على فندق في مدينة قلعة ناو شمال غرب #أفغانستان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 13 2019 - 15:56

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر هجوم على فندق في مدينة قلعة ناو شمال غرب #أفغانستان (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 13 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة