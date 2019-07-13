مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر هجوم على فندق في مدينة قلعة ناو شمال غرب #أفغانستان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2019 - 15:56
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر هجوم على فندق في مدينة قلعة ناو شمال غرب #أفغانستان (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
13 July، 2019
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