حماس تستقبل وفداً من المخابرات المصرية: تأكيد على أهمية الوحدة في مواجهة التحديات

قدمت قيادة حركة حماس، خلال استقبالها برئاسة إسماعيل هنية وفداً من المخابرات المصرية برئاسة الوكيل أيمن بعد ظهر الجمعة في غزة، “موقفاً إيجابياً في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية، مستحضرة المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة، وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني النابع من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر وعلى رأسها صفقة القرن ومؤتمر البحرين”، مؤكدةً، في بيان لها، موقف الحركة “الذي يتقاطع مع الكل الوطني المتوافق عليه في محطات عديدة”.

وخلال اللقاء قدمت قيادة الحركة للوفد الأمني المصري شرحاً وافياً عن خروقات العدو الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وتباطئه في تطبيق التفاهمات، مؤكدة أن “العدو يجب أن يفهم بأن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار”. وأكّدت قيادة الحركة “أهمية تطوير العلاقات بين مصر والحركة في قطاع غزة، وأن تنامي العلاقات يحقق مزيداً من التعاون في المجالات التي تخفف عن شعبنا الفلسطيني وسكان القطاع “. كما تمّ خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتفاهمات مع العدو.

المصدر: موقع حركة حماس