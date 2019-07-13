تسليم مجموعة جديدة من أجزاء منظومة “إس-400” الروسية إلى تركيا

هبطت طائرة روسية السبت، تحمل مجموعة جديدة من معدات منظومة الدفاع الصاروخية “إس-400″، في القاعدة الجوية التركية ميورتد. وأكدت وزارة الدفاع التركية هبوط الطائرة الروسية الرابعة مع مجموعة جديدة من أجزاء منظومة الصواريخ المضادة للطائرات “إس-400″، في القاعدة الجوية التركية “مرتد” . وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشر على “تويتر”، “تسليم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات “إس-400″، استؤنفت اليوم. الطائرة الروسية الرابعة التي تحمل أجزاء منظومة “إس-400″، هبطت في قاعدة “مرتد” الجوية في ضواحي أنقرة “.

في وقت سابق ، ذكرت قناة “إن تي في” التركية، أن طائرة روسية تحمل مجموعة جديدة من عناصر “إس-400″، هبطت في القاعدة الجوية التركية المذكورة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة عن بدء شحنات “إس-400″، إلى البلاد. في وقت لاحق جرى التأكيد من قبل الإدارة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني .

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية