النائب جمعة: لن نسمح بأن يبقى البلد منهوبا

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أنور جمعة، خلال احتفال تخريج المتفوقين في مدرسة المهدي(عج) في مشغرة، أن “موقف الكتلة حاسم وهو عدم المس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، فالموازنة يجب أن تكون رشيدة وليس تجميع أرقام، وهذه رسالة نوجهها للكل في هذا البلد. الموازنة هي عملية ذكاء أن نبقي البلد آمنا”، وشدد على أن “الأمور لا تدار بهذه الطريقة”.

وقال: “أعطانا الأميركي وسام شرف حينما وضعنا على لائحة الإرهاب، فهذا وسام شرف للنواب الذين يتصدون لكل مؤامرات خراب البلد وإهلاكه وتعطيله”.

أضاف: “كنا نقاتل في كل مفصل صغير، فالسرقات من كل حدب وصوب ولن نسمح بأن يبقى البلد منهوبا لأن البلد مليء بالخيرات، وغني باغترابه”.

وختم: “لسنا بديلا من الدولة، ونحن كقوى سياسية نعمل، وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها وألا تتلكأ في الأمن والسياسة والاقتصاد والاجتماع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام