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July 13 2019 - 13:11

هل ممارسة الرياضة في وقت محدد أفضل لتخفيف الوزن؟

منذ 1 ساعة 13 July، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

خلُصت دراسة أمريكية نُشرت نتائجها في المجلة العلمية “Obesity” إلى أن الأوقات المختلفة لممارسة الرياضة صباحا ليست مسؤولة أساسا على تخفيف الوزن. وذكر موقع “إنفرانكن” الألماني أن الباحثين الأمريكيين اعتمدوا في دراستهم على إجراء مقابلات مع 375 شخصا فقدوا وزنهم من خلال تدريبات بدنية قليلة أو مكثفة. كما طلب الباحثون من المشاركين إعطاء وقت التدريبات ومدتها.

بعد تقييم النتائج توصل الباحثون إلى أن معظم المشاركين قاموا بتدريبات صباحية، وأن ممارسة الرياضة الصباحية في وقت محدد ليست هي المسؤولة بالأساس على فقدان الوزن بقدر ما أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم هي التي تساعد على فقدان الوزن، حسب ما جاء في النسخة الألمانية لموقع “بيزنيس-إنسايدر”. ووفقا للدراسة فإن ممارسة الرياضة صباحا قبل العمل أو بعد العمل بشكل روتيني يمكن الاستفادة منه أكثر لفقدان الوزن، فالمهم أن تمارس الرياضة دائما في نفس الوقت من اليوم.

ونتائج هذه الدراسة مبدئية وغير كافية، فهي يمكن أن تكون أساسا لدراسات أخرى أكثر تعمقا مستقبلا، تبحث على سبيل المثال فيما إذا كان التدريب في وقت محدد من النهار يساعد الناس على تطوير عادة ما إلى نشاط بدني، يقول المشرفون على الدراسة.

المصدر: dw.com

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