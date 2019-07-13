فيسبوك تدفع 5 مليارات دولار بسبب “فضيحة بيانات المستخدمين”

قال مصدر إن لجنة التجارة الاتحادية الأميركية وافقت هذا الأسبوع على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع شركة “فيسبوك”، بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين.

وتجري اللجنة تحقيقاً في مزاعم بأن “فيسبوك” تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم مع شركة “كامبريدج أناليتكا” البريطانية للاستشارات السياسية التي أُشهر إفلاسها.

ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقاً يرجع إلى عام 2011 بين “فيسبوك” والهيئة التنظيمية.

ودفعت تلك الأنباء أسهم “فيسبوك” للصعود، لتغلق مرتفعة 1.8 في المائة. وقالت “فيسبوك” في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار، لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار.

وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية و”فيسبوك” عن التعقيب. وقال المصدر إن إعلاناً نهائياً بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع المقبل. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن من المتوقع أن تتضمّن التسوية قيوداً حكومية على طريقة تعامل “فيسبوك” مع البيانات الشخصية للمستخدمين.

المصدر: العربي الجديد