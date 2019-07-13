عناوين الصحف المحلية الصادرة السبت 13-7-2019

البناء:

معادلات إقليميّة وعسكريّة ولبنانيّة نوعيّة في إطلالة الأمين العام لحزب الله تحملها خرائط المواجهات المقبلة

نصرالله: سأصلّي في القدس – الحرب على إيران نهاية “إسرائيل” – ترامب يسعى للتواصل – سورية تتقدّم نحو النصر – مشكلتنا مع السعودية هي اليمن – سنُعيد الكيان إلى العصر الحجري وسنسحق كبد العدو – عون جبل وباسيل صديق – جاهزون لتأمين مَن ينقّب عن النفط وحمايته – نؤيّد طلب أرسلان بالمجلس العدلي – مشكلة جنبلاط سوق الترابة

الاخبار:

نصر الله يجدّد تحذير إسرائيل والخليج من الحرب على إيران: سنصلي في القدس

اللواء:

نصرالله يكشف خفايا الخلاف مع جنبلاط في عين داره!

الحريري يتوقع حلاًّ خلال أيام لأحداث قبرشمون.. وجلسات الموازنة صاخبة في الشارع

الجمهورية:

تعثّر الحلول يُهدِّد جلسة المناقشة… المرّ: الوضع حسّاس والحريري مطمئن

النهار:

إرباك يسبق سيناريو الخروج من المأزق الأسبوع المقبل