عناوين الصحف المحلية الصادرة السبت 13-7-2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2019 - 10:09

عناوين الصحف المحلية الصادرة السبت 13-7-2019

منذ 1 ساعة 13 July، 2019
الصحافة
صحافة - صحافة محلية

 البناء:
معادلات إقليميّة وعسكريّة ولبنانيّة نوعيّة في إطلالة الأمين العام لحزب الله تحملها خرائط المواجهات المقبلة
نصرالله: سأصلّي في القدس – الحرب على إيران نهاية “إسرائيل” – ترامب يسعى للتواصل – سورية تتقدّم نحو النصر – مشكلتنا مع السعودية هي اليمن – سنُعيد الكيان إلى العصر الحجري وسنسحق كبد العدو – عون جبل وباسيل صديق – جاهزون لتأمين مَن ينقّب عن النفط وحمايته – نؤيّد طلب أرسلان بالمجلس العدلي – مشكلة جنبلاط سوق الترابة

 الاخبار:
نصر الله يجدّد تحذير إسرائيل والخليج من الحرب على إيران: سنصلي في القدس

 اللواء:
نصرالله يكشف خفايا الخلاف مع جنبلاط في عين داره!
الحريري يتوقع حلاًّ خلال أيام لأحداث قبرشمون.. وجلسات الموازنة صاخبة في الشارع

 الجمهورية:
تعثّر الحلول يُهدِّد جلسة المناقشة… المرّ: الوضع حسّاس والحريري مطمئن

 النهار:
إرباك يسبق سيناريو الخروج من المأزق الأسبوع المقبل

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