حماس بعد لقاء قادتها وفد المخابرات المصرية: لن نقبل إلا بكسر الحصار عن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2019 - 10:09

حماس بعد لقاء قادتها وفد المخابرات المصرية: لن نقبل إلا بكسر الحصار عن غزة

منذ 1 ساعة 13 July، 2019
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