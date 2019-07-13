السيد نصر الله: هناك بنود اخرى في الموازنة بحاجة لنقاش مثل وقف التوظيف فنحن مع استثناء الجامعة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2019 - 01:25
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الصحة الفلسطينية: اصابة 55 مواطنا باطلاق جنود العدو الرصاص على المشاركين بمسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة
إصابة طفل بالرصاص الحي برأسه أثناء قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة كفرقدوم الاسبوعية شرق قلقيلية بالضفة المحتلة
الرئيس الحريري اثر زيارته الرئيس عون: الأمور ايجابية بالنسبة للتهدئة التي يقوم بها اللواء إبراهيم وسنصل الى نتائج قريبا
النائب طلال أرسلان يجدد اثر لقائه الحريري انفتاح الحزب على الحلول السياسية تحت سقف القانون ودون خلطها بالأمور الأمنية
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين
الوفد الروسي يؤكد دعمه للجيش السوري في رده على هجمات المجموعات الارهابية المتمركزة في ادلب وتحرير سوريا من الإرهاب
شرطة جبل طارق توقف 2 من طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بعد توقيف القبطان ومساعده بذريعة انتهاك العقوبات على سوريا
البيت الأبيض: مسؤولون أميركيون يتوجهون إلى الصين في مستقبل قريب جدا لإستئناف المفاوضات التجارية المتعثرة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حوار مع المنار بذكرى نصر تموز: أي حرب جديدة ستضع "اسرائيل" على حافة الزوال
السيد حسن نصرالله: أنا على يقين بتحقيق النصر الحاسم في أي حرب ولدي أمل كبير أن أكون من الذين سيصلّون في القدس
السيد نصرالله: معادلات الصراع التي انجزت في حرب تموز تم تثبيتها ولبنان في مأمن بوحدة شعبه وجيشه ومقاومته
السيد نصرالله: المقاومة أقوى من أي زمن رغم العقوبات وتطورت بشكل كبير بقدراتها البشرية والهجومية والصاروخية والمسيّرات
السيد نصرالله: لا أحد يستطيع أن يؤكد أو ينفي امتلاكنا سلاح دفاع جوي لاسقاط طائرات العدو ونترك هذا لمساحة الغموض البنّاء
السيد نصرالله: اقتحام الجليل جزء من خطة الحرب وما زلت استبعد أن يلجأ العدو الى حرب بسبب حالة الردع وعدم الإطمئنان للنصر
السيد نصرالله: كيان العدو لن يصمد أمام قدراتنا الصاروخية القادرة على إصابة الشريط الساحلي بما يحتويه من منشآت حيوية
السيد نصرالله: ملف ترسيم الحدود البحرية مسؤولية الدولة ومساره متعثر لأن العدو مصر على عدم رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات
السيد نصرالله: لا يمكن لأحد أن يفرض التوطين على لبنان والفلسطينيون أنفسهم يرفضون التوطين ويتمسكون بأرضهم المحتلة
السيد نصرالله: "صفقة القرن" ستفشل لأنها لا تملك عوامل النجاح والصفقة انتهت منذ اعلان القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي
السيد نصرالله: وحدة الموقف الفلسطيني وصمود ايران واليمن وانتصار سوريا وقوة محور المقاومة يؤدي الى فشل "صفقة القرن"
السيد نصرالله: الحرب على ايران ان حصلت ستشتعل المنطقة وستكون مدمرة وكل من يشارك فيها سيدفع الثمن وقد تزيل "اسرائيل"
السيد نصرالله: ايران لن تبدأ حربا وأستبعد جدا أن تقدم أميركا على حرب لأنها تعرف عواقبها وهي تراهن على الحرب الاقتصادية
السيد نصرالله: ما حصل في سوريا هو انتصار كبير للدولة والجيش السوري ومحور المقاومة وروسيا وفشل كبير للمشروع الآخر
السيد نصرالله: ما زلنا موجودين في كل الأماكن في سوريا ولكن قلصنا الأعداد واذا استدعت الحاجة للعودة سنعود
السيد نصرالله: القصف الاسرائيلي لسوريا لن يؤدي لخروج ايران وقرار بقاء ايران في سوريا يرتبط بالقيادة السورية وليس بروسيا
السيد نصرالله: اليمنيون يريدون انهاء الحرب وهم قادرون على قصف أغلب المطارات السعودية والأهداف المطلوبة في الإمارات
السيد نصرالله: حادثة قبرشمون كانت خطيرة جدا ونحن عملنا على التهدئة والكلام عن سعينا لتوتير الجو الدرزي "غير اخلاقي"
السيد نصرالله: نقف بجانب حليفنا المعتدى عليه ولسنا مع تعطيل الحكومة وطلب تحويل الملف الى المجلس العدلي منصف ومنطقي
السيد نصر الله: هناك بنود اخرى في الموازنة بحاجة لنقاش مثل وقف التوظيف فنحن مع استثناء الجامعة اللبنانية
منذ 1 ساعة
13 July، 2019
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