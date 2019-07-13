السيد نصر الله: هناك بنود اخرى في الموازنة بحاجة لنقاش مثل وقف التوظيف فنحن مع استثناء الجامعة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2019 - 01:25

السيد نصر الله: هناك بنود اخرى في الموازنة بحاجة لنقاش مثل وقف التوظيف فنحن مع استثناء الجامعة اللبنانية

منذ 1 ساعة 13 July، 2019
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