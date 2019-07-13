السيد نصر الله: مصلحة البلد بقاء (الحريري في رئاسة الحكومة)، هناك خلافات مهمة لكن هناك مساحة تعاون جيدة لمصلحة البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2019 - 01:26

السيد نصر الله: مصلحة البلد بقاء (الحريري في رئاسة الحكومة)، هناك خلافات مهمة لكن هناك مساحة تعاون جيدة لمصلحة البلد

منذ 1 ساعة 12 July، 2019
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