السيد نصر الله: مطالبة الامير طلال ارسلان باحالة ملف ما حصل في الجبل للمجلس العدلي هو موقف منصف ومنطقي وما حصل حادث كبير كان يمكن ان يفجر البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 23:52

السيد نصر الله: مطالبة الامير طلال ارسلان باحالة ملف ما حصل في الجبل للمجلس العدلي هو موقف منصف ومنطقي وما حصل حادث كبير كان يمكن ان يفجر البلد

منذ 8 mins 12 July، 2019
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