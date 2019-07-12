السيد نصر الله: ليس هناك منطق لمناقشة الحدود البحرية دون حسم مسالة الحدود البرية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 22:20

السيد نصر الله: ليس هناك منطق لمناقشة الحدود البحرية دون حسم مسالة الحدود البرية

منذ 7 mins 12 July، 2019
أخبار موقع المنار

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