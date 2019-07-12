السيد نصر الله: هناك اسباب استراتيجية وتكتيكية لاصرار لبنان على رعاية الامم المتحدة (في موضوع الحدود) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 12 2019 - 22:20

السيد نصر الله: هناك اسباب استراتيجية وتكتيكية لاصرار لبنان على رعاية الامم المتحدة (في موضوع الحدود)

منذ 13 mins 12 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة