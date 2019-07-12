السيد نصر الله: هناك اسباب استراتيجية وتكتيكية لاصرار لبنان على رعاية الامم المتحدة (في موضوع الحدود) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 22:20
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البيت الأبيض: مسؤولون أميركيون يتوجهون إلى الصين في مستقبل قريب جدا لإستئناف المفاوضات التجارية المتعثرة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد نصر الله: هناك اسباب استراتيجية وتكتيكية لاصرار لبنان على رعاية الامم المتحدة (في موضوع الحدود)
منذ 13 mins
12 July، 2019
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