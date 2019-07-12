السيد نصر الله: بحسب المنطق والزمن وتطور الزمن انا من الذين يملكون أملا كبيرا ان اصلي في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 22:21

السيد نصر الله: بحسب المنطق والزمن وتطور الزمن انا من الذين يملكون أملا كبيرا ان اصلي في القدس

منذ 43 mins 12 July، 2019
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