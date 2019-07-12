السيد نصر الله: بسبب حال الردع استبعد ان يلجأ الاسرئيلي ابتداءً الى حرب ، واي حرب اخرى تضع اسرائيل على حافة الهاوية وخط الزوال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 12 2019 - 22:21

السيد نصر الله: بسبب حال الردع استبعد ان يلجأ الاسرئيلي ابتداءً الى حرب ، واي حرب اخرى تضع اسرائيل على حافة الهاوية وخط الزوال

منذ 50 mins 12 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة