السيد نصر الله: الشريط الساحلي من نتانيا الى اشدود جزء كبير من المستوطنين موجود فيه لكن فيه كل مراكز الدولة الاساسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 22:22

السيد نصر الله: الشريط الساحلي من نتانيا الى اشدود جزء كبير من المستوطنين موجود فيه لكن فيه كل مراكز الدولة الاساسية

منذ 56 mins 12 July، 2019
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