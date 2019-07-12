أهالي طيردبا قطعوا الطريق المؤدية الى مكب النفايات وطالبوا بإقفاله

قطع عدد من اهالي بلدة طيردبا في قضاء صور، الطريق المؤدية الى مكب النفايات عند مدخل البلدة، اثر إقدام متعهد المكب على توسعته، مما أدى الى انبعاث الروائح الكريهة.

وقد اعتصم شبان عند مدخل المكب بعدما قطعوا الطريق بالحجارة، مطالبين الدولة ووزارة البيئة ب”وضع حد لمافيا المكبات العشوائية”.

وكان الاهالي وجهوا اليوم، صرخة تعبيرا عن سخطهم واستيائهم، ودعوا بلدية العباسية التي يقع المكب ضمن اطار عقارها، الى الطلب من متعهد المكب بعدم توسعته وإقفاله لما يسببه من روائح كريهة وانبعاث الغازات السامة التي تشكل خطرا على الصحة العامة. وأعلنوا أن تحركهم عند مداخل المكبات هدفه منع دخول مزيد من الشاحنات إلى المنطقة والتعبير عن رفضهم لتحويل ارضهم الى مكبات عشوائية للنفايات.

وذكروا بأن”أزمة المكبات في جوار طيردبا ليست جديدة، وقد توالت التحركات في مرات سابقة دون جدوى، معلنين استمرار تحركهم غدا وحتى وقف العمل في المكب وإقفاله.

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان للاطلاع على ما يجري على الارض.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام