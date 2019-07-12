اصابة 55 فلسطينياً بالرصاص والاختناق خلال فعاليات الجمعة 66 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي شارك فيها الآلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 20:50

اصابة 55 فلسطينياً بالرصاص والاختناق خلال فعاليات الجمعة 66 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي شارك فيها الآلاف

منذ 46 mins 12 July، 2019
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