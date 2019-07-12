زوارق حربية للعدو الإسرائيلي خرقت المياه الإقليمية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 11/7/2019 عند الساعة 18.30، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 مترا ولمدة 3 دقائق.

وبتاريخ 12/7/2019 الساعة 5.11، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 100 متر، ولمدة 5 دقائق، وقامت عناصره بتوجيه كاشف ضوئي وإلقاء قنبلة صوتية وأخرى مضيئة في المياه الإقليمية اللبنانية.

وعند الساعة 5.48، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 120 مترا، ولمدة 5 دقائق، وقامت عناصره بإلقاء قنبلة صوتية عدد 3 في المياه الإقليمية اللبنانية.

تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.