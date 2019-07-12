الحريري من بعبدا: لا تعطيل لمجلس الوزراء

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من قصر بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان البحث تناول الشؤون العامة وعلى رأسها المساعي الرامية إلى تهدئة نتائج حادثة قبرشمون لا سيما أن مشروع الموازنة يفرض نفسه في الأسبوع المقبل.

أضاف: “المواطن اللبناني همه الاقتصاد، وعلينا التركيز على الاقتصاد ونتوقف عن الحديث في السياسة ليرتاح البلد”. وتابع “الصراخ السياسي والتعبئة، التي لا تفيد المواطنين ولا تأتي بالكهرباء لا توصل إلى أي نتيجة”.

واعتبر ان “ليس هناك تعطيل لمجلس الوزراء، وأنا من طلبت إرجاء الجلسة لأن الجو كان متشنجا، وما حصل لم يكن بسيطا، ولكن بالهدوء يمكن معالجته”.