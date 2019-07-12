“الوكالة الوطنية للإعلام”: سيارة دهست الطفل (ت. ح. م) 4 سنوات في بعلبك أمام مستشفى الططري وما لبث أن فارق الحياة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 19:17

“الوكالة الوطنية للإعلام”: سيارة دهست الطفل (ت. ح. م) 4 سنوات في بعلبك أمام مستشفى الططري وما لبث أن فارق الحياة

منذ 1 ساعة 12 July، 2019
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