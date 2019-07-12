وصول الوفد الأمنى المصري إلى قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 17:43
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رئيس مجلس النواب نبيه بري بذكرى عدوان تموز: المقاومة قوة ردع وعامل مساعد في معركتنا السياسية لتثبيت الحدود براً وبحراً
الرئيس بري: "إسرائيل" تريد خلق مزارع شبعا جديدة هذه المرة في البحر والموقف اللبناني هو هو
الرئيس بري: سوريا كانت ولا تزال تمثل سنداً قوياً للمقاومة وما يستهدف شمالها هو لعبة أمم هدفها اشغالها عن دورها المحوري
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لا نعرف شيئاً اسمه عقوبات تفرض علينا والاجراءات الأميركية ضربة في الهواء
رئيس الحكومة سعد الحريري يلتقي في السراي الحكومي النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: كفى مزايدات وعصبيات ومذهبيات وعلينا اتباع سياستي الانفتاح وبناء الثقة
الحرس الثوري الإيراني: قمنا بقصف وتدمير مقرات للإرهابيين في المناطق الحدودية بين ايران وشمال العراق
الحرس الثوري الإيراني: قصف مواقع الإرهابيين جاء رداً على استشهاد 3 من عناصرنا في "بيرانشهر" قرب الحدود العراقية
السلطات البريطانية تعلن إرسال سفينة حربية ثانية الى منطقة الخليج لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل فيها
صحيفة هآرتس: الهجمات الإسرائيلية الواسعة في سوريا ضد إيران لم تدفع الأخيرة إلى التخلي عن حضورها العسكري
جنود العدو يطلقون النار صوب المتظاهرين في مسيرة العودة وكسر الحصار قرب الحدود مغ خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
إصابة طفل بالرصاص الحي برأسه أثناء قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة كفرقدوم الاسبوعية شرق قلقيلية بالضفة المحتلة
مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: تقرير المنظمة بشأن مزاعم استخدام الكيمائي في دوما يحوي الكثير من الثغرات
مندوب سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: تقرير المنظمة يتضمن تحريضا على الدولة السورية ويفتقد الموضوعية والمصاقية
الدفاع الروسية: التحقيق يؤكد أن العبوات الكيماوية تم ايصالها باليد ولم يتم رميها من طائرة ما يظهر تزوير ما جرى في دوما
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة الحماميات وتلتها بريف حماه الشمالي الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي النصرة
المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على قرية الجيد بمنطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي
مصادر يمنية: سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر العدوان باستهداف تجمّع لهم في طيبة الإسم في نجران بصاروخ زلزال واحد
وزيرة الجيوش الفرنسية تنفي بأن تكون الصواريخ الفرنسية التي عثر عليها بمقر لقوات حفتر قرب طرابلس سلّمت لقوات ليبية
حلف شمال الأطلسي: نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لبدء تسلّم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية
النروج: وفدا الحكومة الفنزويلية والمعارضة اتفقا على إقامة منصة حوار دائم لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد
أميركا: النواب الديموقراطيون طالبوا ترامب بحماية العائلات والأطفال من أوامر اعتقال وترحيل لحوالى مليون مهاجر غير قانوني
أميركا: شرطة نيويورك تتدخل لفض صدامات بين أنصار ومعارضي رئيسة تايوان التي تزور واشنطن وتعتقل عددا منهم
الخارجية الصينية تعلن فرض عقوبات على شركات أميركية ضالعة في صفقة بيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان
أفغانستان: مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين على الأقل في تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في منطقة باشيراغام شرق البلاد
الهلال الأحمر التونسي: انتشال 72 جثة بعد اسبوع على غرق مركب لمهاجرين قبالة سواحل البلاد واستمرار علمليات البحث
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
وصول الوفد الأمنى المصري إلى قطاع غزة (فلسطين اليوم)
منذ 29 mins
12 July، 2019
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