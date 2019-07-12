الرئيس عون يستقبل وفداً من نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت الذي طلب وقف تنفيذ المادة 98 من مشروع الموازنة التي تجيز وضع لوحات عمومية جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 17:44

الرئيس عون يستقبل وفداً من نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت الذي طلب وقف تنفيذ المادة 98 من مشروع الموازنة التي تجيز وضع لوحات عمومية جديدة

منذ 1 ساعة 12 July، 2019
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