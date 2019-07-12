حب الله التقى وفد هيئة شورى جائزة فلسطين الدولية الايرانية

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية النائب السابق حسن حب الله وفدا من مؤسسة هيئة شورى جائزة فلسطين الدولية الإيرانية ضم رئيس الهيئة والناطق الرسمي باسمها رئيس اتحاد ناشري إصدارات الثورة الإسلامية في إيران الدكتور ميثم نيللي، رئيس جمعية القلم في إيران والمدير العام لجائزة فلسطين الدولية الدكتور محسن برويز، معاون مجمع ناشري إصدارات الثورة الإسلامية والمسؤول الإداري لجائزة فلسطين الدكتور محمد علي مرادي، مسؤول العلاقات العامة للجائزة ومعاون مدير وكالة القدس للأنباء الدكتور مهدي عزيزي ومعاون مدير مركز المطالعات ودراسات الصحوة الإسلامية الدكتور مصطفى هادوي.

حضر اللقاء الوزير السابق الدكتور طراد حمادة ومعاون العلاقات الفلسطينية الشيخ عطا الله حمود، وجرى البحث عن أثر الثوثيق للقصة والرواية التي من شأنها أن تختصر معاناة شعب فلسطين الذي احتلت أرضه وشرد من وطنه وارتكبت بحقه أبشع أنواع المجازر البشرية.

وأكد اللقاء على أهمية توثيق المراحل التي عاشها الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال البريطاني مرورا بالنكبة عام 48 والنكسة عام 67 حتى الآن، مبينا “بأسلوب أدبي مأساة الشعب الفلسطيني”.

وأكد الوفد بأن جائزة فلسطين الدولية ستمنح لأفضل قصة أو رواية أو كتاب يحاكي الوجدان الإنساني لفصول النكبة ومجازر الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

بدوره اكد حب الله على دور المؤسسة وأهميتها في تثبيت وتوثيق الحق الفلسطيني وكشف الممارسات الصهيونية عبر القصص والروايات التي تسلط الضوء على الجرح النازف في قلب فلسطين والمقدسات.

ووعدت الهيئة بأن جائزة فلسطين الأولى الدولية ستمنح مطلع العام 2020 من السنة المقبلة إن شاء الله عبر احتفال دولي لأجمل قصة أو رواية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام