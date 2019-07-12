النائب رعد: الاجراءات الأميركية هي ضربة في الهواء

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنَّه بالنسبة لنا لا نعرف شيئاً اسمه عقوبات تفرض علينا، لانَّه عندما نقول عقوبات نقول ان هناك حاكما نبيلا له حق القصاص، معتبراً أنَّ الاجراءات الأميركية هي ضربة في الهواء. واضاف في حديث لاذاعة النور إنَّ ما يفرضه الاميركي والمجتمع الدولي من اجراءات نواجهه بإجراءات، وأنَّ مواجهتها تلحظ الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع الاهلي، ومطلوب منَّا أن نساير بعض المؤسسات الاقتصادية.

وقال النائب رعد كنت مستغربا كيف لم يضعني الأمركيون على لائحة الارهاب وأنا عضو مجلس شورى، فهم وضعوا الجميع، لكن البعض كان يقول لي إنك منتخب من الشعب وتمثل ارادة شعبية، وكنت أجيبهم متى أميركا تلحظ التمثيل الشعبي وهي تجتاح دول، معتبراً أنَّ النفاق والكذب هو عنوان السياسية الاميركية والمطلوب التذكير بأن حزب الل هو تحت الضغط بإستمرار.

المصدر: اذاعة النور